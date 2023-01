Algérie : Feuille de route « pour encourager la production nationale du coton » 

Une feuille de route est en cours d’élaboration en vue d’encourager la production nationale du coton et réduire l’importation des matières premières destinées à l’industrie textile », indique, lundi, depuis Souk Ahras, le ministre algérien de l’Industrie.

Lors d’une visite d’inspection à l’Entreprise algérienne des textiles industriels et techniques (EATIT), Ahmed Zeghdar indique que son département œuvre à encourager la filière textile et la production locale de la matière première en coordination avec le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural au travers de « l’élaboration d’une feuille de route pour encourager la production locale du coton et réduire le taux d’importation estimé actuellement à 99 % ».

L’Etat accompagnera les entreprises investissant dans le secteur des textiles et des cuirs de sorte à développer ces deux filières génératrices de valeur ajoutée et d’emplois, a assuré le ministre.