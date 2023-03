Algérie : Flambée générale des prix

Au quatrième jour du ramadhan, les prix semblent avoir atteint leur pic dans les étals des marchands de fruits et légumes. C’est la flambée générale des prix des fruits et légumes. Tous les avis et les estimations ont vu juste quand ils ont prévu une hausse considérable des prix des fruits et légumes au début du mois de ramadhan, rapporte le Quotidien d’Oran.

Rien, ni les assurances avancées par les autorités ni les marchés de la rahma n’ont pu infléchir la courbe ascendante des prix des fruits et légumes dès qu’ils ont senti les odeurs du ramadhan. C’est vrai, comme le signale un commerçant, sur les marchés de gros, les hausses touchant les produits essentiels étaient opérées par tranches quotidiennes de 10 à 15 dinars, mais dès le deuxième jour du ramadhan, il n’y avait presque plus aucune retenue.

Une folle croissance des prix s’est emparée de certaines marchandises très demandées, sans craindre de provoquer un choc chez les consommateurs, ou une quelconque opération de contrôle. Hors produits subventionnés, comme la semoule, l’huile et le lait, dont les prix sont fixés par l’Etat, tous les autres produits sont libres et n’obéissent qu’à la règle de l’offre et la demande, expliquent les commerçants. Les hausses ont atteint des taux de 100% sur certaines marchandises, alors que d’autres ont enregistré des hausses entre 20 et 50%. La pression inévitable de la demande sur certains produits et marchandises a inévitablement provoqué une hausse des prix, selon les explications des marchands de légumes, qui tentent de convaincre les clients. Sans y arriver, car à comparer avec l’offre (marchandises disponibles en abondance), qui répond parfaitement à une demande aussi forte soit-elle, rien ne peut justifier la hausse des prix. Il n’y a que le diktat des commerçants de gros qui possèdent le monopole, et qui peuvent de fait fixer les prix qu’ils ont dans leurs têtes.