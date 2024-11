Algérie : Importation  de vaches laitières américaines

Le département de l’Agriculture des Etats-Unis et le ministère algérien de l’Agriculture ont signé un accord «historique» autorisant l’importation par l’Algérie de vaches laitières américaines, a annoncé l’ambassade américaine en Algérie dans un communiqué.

«Cette étape décisive marque une nouvelle ère dans le partenariat agricole entre les deux pays», a précisé la même source, sans fournir le nombre de vaches laitières américaines qui seront importées par l’Algérie. «Chaque année, les etats-Unis et l’Algérie collaborent dans le cadre de programmes d’échanges scientifiques fructueux sur la gestion du bétail et les chaînes de production laitière et bovine.

Ces collaborations ont favorisé une compréhension mutuelle, ouvrant ainsi le marché algérien à la génétique bovine américaine en 2023, puis à l’élevage bovin américain en 2024», lit-on dans le communiqué.

L’ambassade américaine en Algérie a relevé que «la génétique de pointe des vaches laitières américaines peut augmenter considérablement les rendements laitiers, ce qui est crucial pour répondre à la demande croissante de l’Algérie en matière de produits laitiers».