Algérie : Intenses préparatifs du 7e Sommet du GECF à Alger

Les préparatifs du 7e Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), prévu du 29 février au 2 mars à Alger, sont en cours avec dévouement et méticulosité, a déclaré le Secrétaire général du GECF, Mohamed Hamel, affirmant que ces préparatifs garantissent des conditions idéales pour un événement réussi et productif.

Pendant son séjour en Algérie avec une délégation du Forum, il a visité plusieurs sites liés à l’événement, anticipant des discussions approfondies sur les développements géopolitiques, économiques et politiques liés au gaz naturel.

Le Sommet comprendra des réunions de haut niveau, des événements parallèles, et l’inauguration du siège du nouvel Institut de recherche sur le gaz du GECF. Des mémorandums d’accord seront signés avec la Commission africaine de l’énergie et l’Institut de recherche économique pour l’ASEAN et l’Asie de l’Est. Le Sommet se conclura par la Déclaration d’Alger, souligne le site AL 24 News.

Présidé par le président Abdelmadjid Tebboune, le Sommet du GECF à Alger rassemblera des participants du monde entier au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal.

