Algérie: La lutte contre les incendies progresse

La lutte contre les feux de forêt qui ravagent depuis cinq jours le nord de l’Algérie a progressé vendredi, notamment dans la région de Tizi Ouzou, la plus dévastée, en Kabylie, où la population est sous le choc.

Au moins 71 personnes ont péri depuis lundi dans ces incendies avivés par la chaleur extrême, selon le dernier bilan des autorités qui dénoncent une origine « criminelle ».

Il ne reste plus que trois foyers dans la préfecture de Tizi Ouzou, a tweeté la Protection civile en fin d’après-midi.

En revanche, pompiers et volontaires continuent de lutter contre 51 feux dans 16 préfectures, notamment à Béjaïa, Jijel et El Taref, à la frontière tunisienne. C’est cette dernière région, peu peuplée, qui a compté le plus grand nombre de départs de feu vendredi, selon le dernier bilan de la Protection civile.

Au total, 76 incendies ont été éteints — sur une centaine recensés jeudi dans tout le pays.

Au lendemain de l’intervention de deux bombardiers d’eau et d’un avion de liaison français en Kabylie, l’Algérie devait bénéficier du renfort de deux appareils en provenance d’Espagne et un de Suisse, selon le président Abdelmadjid Tebboune.

L’arrivée des bombardiers d’eau a « soulagé la population », ont rapporté des témoins, cités par l’AFP.

« Ça se calme ce soir », a confirmé le chef du détachement Canadair français, arrivé jeudi avec sept autres pilotes avant d’ajouter: « La superficie qui brûle est énorme. Nous, essentiellement on a protégé les villages, donc on largue très près des villages, entre Bejaïa et Alger ».

Le ministère algérien de la Défense a également fait état vendredi de la mobilisation de plusieurs hélicoptères lourds MI-26, d’origine russe.

Selon le site spécialisé Mena Défense, l’armée algérienne compterait acheter huit bombardiers d’eau russes Beriev Be-200.