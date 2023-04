Algérie : la numérisation du secteur financier, la priorité de 2023

Intervenant au cours d’une séance plénière du Conseil national algérien (Parlement),le ministre algérien des Finances, Laâziz Fayed a affirmé, mercredi 29 mars, que « l’année en cours sera celle de la numérisation du secteur des finances qui constitue une priorité pour les pouvoirs publics », a rapporté le journal algérien L’Expression.

Fayed a précisé que « la numérisation du secteur, notamment l’Administration des domaines de l’État et la Direction générale des impôts, constitue une priorité pour le ministère des Finances », soulignant que « son secteur a mobilisé tous les moyens matériels et humains pour concrétiser cet objectif ». Il faut dire que ces deux directions, représentent seules, les points névralgiques du secteur, du fait qu’elles régissent en amont et en aval, les processus de développement et d’investissement. Autrement dit, toute la pyramide de création de richesse et d’entreprises repose essentiellement sur l’importance du foncier en amont, et en aval, sur une fiscalité transparente qui apporte des motivations pour les opérateurs économiques. D’où l’importance d’accélérer la modernisation de ces instruments, afin de permettre aux politiques publiques de baliser les voies et les processus de la relance économique.