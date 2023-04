Algérie : La société Sakomas  discute avec la Libye  de la  coopération en  construction et maintenance navale

Le président du conseil d’administration de l’Autorité générale des pêches maritimes et le directeur du bureau de la coopération internationale au ministère libyen des Ressources marine ont reçu à Tripoli, le directeur général de la société algérienne Sakomas, Ben Oudia Nour Al-Islam.

Cette société est spécialisée dans la construction et l’entretien de navires et est membre de l’Association Algérienne pour la Pêche en Haute Mer.

En marge de cette visite, une réunion a eu lieu au cours de laquelle les aspects de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la maintenance et de la construction de navires de pêche de tous types ont été passés en revue.

La possibilité d’établir un partenariat dans ce domaine et une coopération pour la création de centres de construction et d’entretien de navires de pêche dans les ports libyens, ainsi que l’échange d’expériences et de visites, ont également été discutés.