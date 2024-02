Algérie : La visite du ministre espagnol des AE reportée sine die

Quelques heures avant son arrivée en Algérie, la visite du ministre espagnol des Affaires étrangères Jose Manuel Albares a été reportée à une date ultérieure à la demande du pays hôte, en raison de l’impossibilité de résoudre certaines questions prévues pour la discussion, selon des sources médiatiques algériennes.

La visite du ministre espagnol devait permettre de normaliser les relations bilatérales après des mois de rupture politique et commerciale à la suite de la protestation d’Alger contre la décision espagnole de soutenir le plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental.

L’Algérie a retiré son ambassadeur et suspendu le traité d’amitié signé en 2002.

Les sources ont déclaré que la date de la visite « avait été confirmée jusqu’à dimanche soir », notant qu’une délégation du gouvernement espagnol s’était rendue en Algérie pour discuter des questions que Albares était censé aborder avec son homologue, Ahmed Attaf, et d’autres responsables qu’il devait rencontrer, y compris le Premier ministre Nadir Larbaoui.

Ils ont souligné que la visite a été reportée après que les deux parties ne soient pas parvenues à un consensus sur certaines des questions qui devaient être discutées, sans plus de détails.

- Publicité-