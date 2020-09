Algérie: Lancement de 9 produits de la finance islamique

Neuf produits de la finance islamique ont été lancés au niveau de 27 agences de la Banque Nationale d’Algérie (BNA) du pays, a indiqué à APS, Saâd Mourad, directeur central de l’activité commerciale de cette institution et représentant de son P-DG.

« Depuis le début du mois d’août et jusqu’à mercredi, les prestations de la finance islamique ont été lancées dans 27 agences de la BNA dans différentes wilayas du pays, » a précisé M. Saâd lors d’un point de presse organisé en marge de la cérémonie de lancement des nouveaux produits de la finance islamique de la BNA au niveau de l’agence 277 de la ville de Tissemsilt.

La BNA, a-t-il ajouté, a lancé mercredi ces produits au niveau de deux agences dans les wilayas de Tissemsilt et de Tiaret.

« L’objectif de la Direction générale de la BNA est le lancement de la finance islamique à travers 30 agences bancaires du pays avant la fin du mois de septembre en cours, » notant que « cette prestation sera généralisée dans l’ensemble du pays avant la fin de l’année en cours. »

Saâd Mourad a indiqué, d’autre part, que « les prestations de la finance islamique comprend neuf produits au profit des clients de la BNA, notamment le compte islamique des dépôts, selon la demande, le compte courant islamique, le compte d’épargne islamique et le compte d’épargne islamique pour les jeunes mineurs, ainsi que le compte d’investissement islamique, la mourabaha foncière et la mourabaha des équipements et celles des véhicules et des locations. »

Le même responsable a ajouté que l’objectif principal à travers le lancement de la finance islamique est « d’augmenter le nombre de clients, ce qui permettra de financer les projets économiques destinés aux jeunes, notamment. »