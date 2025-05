Algérie-Spéculation sur le café: 15 ans de prison pour deux individus

Deux individus accusés de spéculation illicite sur le café ont été condamnés, mercredi, par le tribunal de Djelfa, à des peines de 15 et de sept ans de prison ferme avec confiscation de leurs marchandises, a indiqué, mercredi, un communiqué du procureur de la République près le même tribunal.

«Conformément aux dispositions de l’article 11, alinéa 3, du code de procédure pénale, le parquet de la République près le tribunal de Djelfa informe l’opinion publique que dans le cadre de la poursuite de la lutte contre la spéculation illicite sur les produits alimentaires de large consommation et suite à l’exploitation d’informations selon lesquelles un commerçant s’adonnait au stockage d’une quantité importante de café aux fins de la vendre à une de ses connaissances, il a été procédé le 22 avril 2025 à l’arrestation du mis en cause répondant aux initiales S. A., ainsi que de son associé (A. S.), et à la saisie d’une quantité considérable de café (12 908 kg)», précise le communiqué. «Après avoir été déférés le 23 avril 2025 devant le parquet, les deux mis en cause ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel conformément aux procédures de comparution immédiate pour spéculation illicite sur le café», ajoute la même source.

«En date du 30 avril 2025, le tribunal a prononcé une peine de 15 ans de prison ferme à l’encontre du premier accusé répondant aux initiales S. A., assortie d’une amende de cinq millions de dinars, et une peine de 7 ans de prison ferme à l’encontre du second accusé répondant aux initiales A. S., assortie d’une amende de deux millions de dinars, et a ordonné leur placement sous mandat de dépôt et la confiscation de leurs marchandises», conclut le communiqué.