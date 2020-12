Algérie : Lancement de « JilCAPC » au profit des jeunes porteurs de projets

La Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) a lancé, lundi à Alger, « Jil CAPC » dans le but de renforcer le travail participatif entre l’entreprenariat des jeunes pour la création de la richesse et des emplois, et asseoir une base économique jeune forte à même de contribuer à la relance de l’économie, rapporte APS.

A cette occasion, la première édition du séminaire « Jil CAPC » a été organisée sous le slogan « Les coordinateurs des wilayas se mobilisent » avec la participation de tous les membres du bureau national de Jil CAPC, soit plus de 20 coordinateurs de wilaya, et ce, en vue de présenter le plan d’action de Jil CAPC « axé sur le rôle crucial des jeunes innovateurs au niveau local en matière de création de la richesse et des emploi ».

Dans son allocution, le président de la CAPC, Mohamed Sami Agli, a affirmé que « Jil CAPC », qui sera à l’écoute des jeunes talents et créateurs vise « à asseoir une base solide, cohérente et engagée dans le cadre d’un environnement participatif regroupant les jeunes entrepreneurs, parmi les porteurs de projets et startupeurs ».