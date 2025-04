Algérie : Le chinois Longi intéressé par le lancement d’une usine solaire

Le fabricant chinois de modules solaires Longi a exprimé son intérêt pour le développement d’une usine solaire en Algérie lors d’une récente réunion avec des représentants du ministère de l’énergie et des mines du pays.

Un porte-parole de Longi a déclaré au magazine pv que l’entreprise avait présenté sa dernière technologie solaire à contact arrière (BC) à haut rendement et avait discuté du potentiel de fabrication locale en Algérie, conformément à la stratégie de développement industriel et d’intégration nationale du pays.

« Le gouvernement algérien a exprimé son soutien aux projets qui créent de la valeur industrielle et a salué l’engagement de Longi à contribuer à l’industrialisation durable », a ajouté le porte-parole.

Le ministère a indiqué dans un communiqué que les discussions ont également porté sur l’examen des moyens de renforcer la coopération entre les entreprises du secteur. Les opportunités d’investissement dans les projets solaires, la technologie de l’hydrogène vert et le stockage de l’énergie en Algérie ont également été abordées.

« La réunion a permis de discuter des perspectives de coopération bilatérale, en particulier dans le domaine de la localisation de l’industrie des panneaux solaires en Algérie, sur la base de cellules solaires », a déclaré le ministère. « Cela contribuera à renforcer le contenu local dans le domaine des énergies renouvelables et à soutenir les aspirations de l’Algérie à devenir une plateforme industrielle et d’exportation.

Les deux parties ont également discuté de la possibilité d’établir des partenariats stratégiques avec des opérateurs locaux et des centres de recherche nationaux dans le cadre d’accords bilatéraux.

