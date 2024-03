Algérie : Le GRI, pôle international de développement gazier

Le ministre algérien de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé que l’Institut de recherche sur le gaz (GRI) relevant du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), inauguré jeudi à Alger, fera de l’Algérie un pôle international de développement gazier et une opportunité précieuse pour relancer et dynamiser la recherche scientifique et la formation des cadres.

En marge du 7ème Sommet du Forum du 29 février au 2 mars à Alger, le ministre a présidé la cérémonie d’inauguration du siège au cours de laquelle il a souligné que l’Algérie « est honorée d’accueillir cet édifice de la science et de la recherche qui revêt une importance considérable pour nous tous en tant qu’États membres du GECF, car il représente un cadre approprié pour le renforcement de la coopération scientifique et technologique entre les pays du Forum ».

Outre le développement de partenariats avec les installations de recherche et les universités des pays membres et les centres connexes, cet institut permettra aux pays membres d’échanger des informations et des innovations, de transférer des technologies pour les meilleures pratiques et d’œuvrer à l’utilisation de technologies modernes tout au long de la chaîne de valeur du gaz, a-t-il poursuivi.

Selon le même responsable, de telles missions sont susceptibles d’élargir la base des ressources gazières, d’en améliorer l’efficacité et d’en assurer une exploitation et une gestion optimales.

