Algérie : Le groupe pharmaceutique Saidal veut devenir leader de la région MENA

Le groupe pharmaceutique public algérien Saidal se prépare à terminer l’année 2024 avec 23 milliards de dollars de transactions et à voir entre 32 et 35 milliards de dollars l’année prochaine dans le cadre d’une stratégie d’expansion du portefeuille conçue pour répondre aux besoins du marché intérieur.

Algérie Presse Service (APS), citant le PDG de la société, Wassim Kouidri, rappelle que le chiffre d’affaires au titre de l’année dernière était de 19,6 milliards de dollars.

Kouidri a également indiqué que la hausse attendue cette année sera principalement due aux investissements réalisés dans le groupe et à l’augmentation de la production de médicaments, qui passera de 130 millions d’unités en 2023 à 135 millions d’unités en 2024. Il a ajouté que l’entreprise cherchait à devenir un leader de l’industrie pharmaceutique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Selon le PDG, la stratégie de Saidal devrait permettre de faire passer le taux de médicaments fabriqués localement de 70 % actuellement à près de 100 % des besoins nationaux d’ici cinq ans. Le nombre de médicaments oncologiques disponibles auprès de la société passera de 12 à 50 dans un avenir proche. L’Algérie devrait ainsi réduire ses importations de 300 millions d’USD par an.

