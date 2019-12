Algérie : Le taux de chômage a atteint 11,4% en mai 2019

Le taux de chômage en Algérie a atteint 11,4% en mai 2019, contre 11,7% en septembre 2018, enregistrant un recul de 0,3 point, avec un fléchissement substantiel chez les hommes, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

Le nombre de la population en chômage a ainsi été estimé à 1,449 million de personnes contre 1,462 million de personnes en septembre dernier.

Le taux de chômage a fléchi “substantiellement” chez les hommes passant de 9,9% en septembre 2018 à 9,1% en mai 2019, précise l’Office.

Chez les femmes, le chômage a connu une hausse au cours de la même période de comparaison, passant de 19,4% à 20,4%.

Des disparités significatives sont observées selon l’âge, le niveau d’instruction et le diplôme obtenu, précisent les résultats de l’enquête réalisée par l’ONS, intitulée “activités, emploi et chômage en mai 2019”.

Concernant le taux de chômage des jeunes de la tranche d’âge 16-24 ans, il a atteint 26,9% en mai dernier contre 29,1% en septembre 2018, enregistrant ainsi un recul de 2,2 points.

Pour cette tranche d’âge, le taux de chômage a atteint 23,6% chez les hommes et 45,1% chez les femmes.

Quant au taux de chômage des adultes (25 ans et plus), il a été de 9,1% en mai 2019, avec 6,8% chez les hommes et 17,8% chez les femmes.

Par ailleurs, la répartition des chômeurs selon le diplôme obtenu fait ressortir que 663.000 chômeurs n’ont aucun diplôme, soit 45,8% de l’ensemble des chômeurs.

En outre, sur l’ensemble de la population en chômage, les diplômés de la formation professionnelle en constituent 26,5% (384.000 chômeurs), alors que les diplômés de l’enseignement supérieur en forment 27,8% (402.000 chômeurs).