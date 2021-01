Algérie: Le taux d’inflation annuel a atteint 2,4% en 2020

Le taux d’inflation annuel en Algérie a atteint 2,4 % en 2020, a appris APS de l’Office national des statistiques (ONS).

En 2020 et comparativement à 2019, en dehors des services dont le rythme d’évolution a accusé une baisse, un relèvement a caractérisé les biens alimentaires (+0,2%) et les produits manufacturés (+5,35%), « ce qui a nécessairement influé sur l’évolution du rythme global d’inflation dont le taux passe de 2% en 2019 à 2,4% en 2020 », a indiqué l’Office.

A fin décembre dernier, les biens alimentaires ont connu une légère variation haussière (+0,2%), qui a été tirée essentiellement par les produits alimentaires industriels avec (+1,07%), malgré une baisse de près de 0,7% des prix des produits agricoles frais.

La baisse des prix des produits agricoles frais en 2020, est induite notamment par un recul de près de 4,9% des prix des légumes frais, la pomme de terre (-12,1%), la viande de poulet (-7,8%).

Par ailleurs, l’office relève que d’autres produits ont connu des augmentations de prix en 2020. Il s’agit des œufs (+10%), des poissons frais (+13,2%) et des fruits frais avec +6,5%.

La variation haussière de prix des produits alimentaires industriels, a été tirée, essentiellement, par une hausse de huiles et graisses (+1,01%) , des céréales (+1,9%) et des lait, formage et dérivés avec près de (+1%), a détaillé l’organisme, relevant une « importante » baisse de 6% des prix du sucre.

En 2020 les prix des services ont également enregistré une variation haussière de 1,6% par rapport à l’année d’avant.