Algérie : L’état de santé du président Tebboune en constante amélioration

L’état de santé du président algérien Tebboune, infecté par le nouveau coronavirus et hospitalisé en Allemagne, est « en constante amélioration », a annoncé dimanche la présidence algérienne dans un communiqué.

Abdelmadjid Tebboune, âgé de 74 ans et gros fumeur, est soigné dans un hôpital spécialisé allemand depuis le 28 octobre.

Le président « est en passe d’achever son traitement dans le cadre du protocole sanitaire, et son état de santé est en constante amélioration », peut-on lire dans le communiqué.

Tebboune avait été transféré en urgence en Allemagne, après l’annonce de cas suspects de Covid-19 dans son entourage proche. Il s’était placé en isolement quelques jours plus tôt.

A son arrivée en Allemagne, il a été aussitôt admis dans « l’un des plus grands hôpitaux spécialisés » du pays pour subir des « examens médicaux approfondis », selon la présidence qui n’a pas donné davantage de détails.

Dans un second message diffusé dimanche soir par la présidence, Abdelmadjid Tebboune lui même a adressé « ses vifs remerciements au peuple pour l’intérêt qu’il porte à l’évolution de son état de santé et pour son union autour de son président », ajoutant « apprécie (r) hautement les prières et les vœux sincères de prompt rétablissement ».