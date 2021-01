Algérie : Mise en œuvre d’un cluster de pêche maritime

Le Pôle national algérien de l’initiative WestMED, avec le soutien de l’équipe centrale de WestMED et de concert avec d’autres Pôles nationaux de France, de Tunisie et d’Italie, a organisé un événement national, sous forme de webinaire. Cet événement du Cluster maritime s’est tenu le 9 décembre 2020 et a rassemblé environ 67 participants d’Algérie et d’autres pays.

Les panélistes ont discuté des moyens et des mécanismes d’organisation et de mise en œuvre du Maritime Fisheries Cluster, en vue de créer un cadre opérationnel permettant de réunir les acteurs clés de ce secteur, en particulier les investisseurs, les acteurs locaux et les chercheurs.

Cette réunion virtuelle sur le Cluster des pêches maritimes a également été l’occasion de réfléchir au développement des activités socio-économiques par la création d’emplois et l’investissement dans des services à haute valeur ajoutée à travers une série de secteurs de l’économie bleue en Algérie. Les différentes possibilités de financement qui existent grâce à la coopération avec l’Union européenne, y compris le soutien offert dans le cadre de l’initiative WestMED, ont été présentées.

L’initiative WestMED a été créée pour aider les institutions publiques, les universités, les communautés locales, les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs des deux côtés de la Méditerranée occidentale à développer ensemble des projets maritimes locaux et régionaux.

Elle rassemble les dix pays qui constituent le Dialogue 5+5 (France, Italie, Portugal, Espagne, Malte et cinq pays partenaires du Sud – Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie) autour de trois objectifs communs : un espace maritime plus sûr et plus sécurisé, une économie bleue intelligente et résiliente d’ici 2022 et une meilleure gouvernance de la mer.