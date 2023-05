Algérie : Pas moins de 900 exposants au Salon Batimatec 2023

La 25ème édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec2023), qui se tient du 7 au 11 mai courant, au Palais des expositions (Pins maritimes) à Alger, a été inaugurée dimanche, avec la participation de plus de 900 exposants, dont 550 exposants nationaux.

Batimatec 2023, événement phare du secteur du bâtiment et des travaux publics, réunit cette année pas moins de 900 exposants, dont 550 exposants nationaux et 350 internationaux, originaires de vingt pays étrangers, précise AL24 News.

Regroupant toutes les branches du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, l’évènement est le rendez-vous consacré des professionnels nationaux et étrangers qui pourront profiter de cette opportunité pour mettre en avant leur savoir-faire, leurs nouveaux produits et procédés, et nouer de nouvelles relations d’affaires.

Co-organisé par la société « Batimatec-expo » et la Société algérienne des foires et exportations (Safex), le Salon est placé sous l’égide du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la ville.