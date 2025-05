Algérie : Plan d’action pour le développement du tourisme à l’horizon 2030

La ministre algérienne du Tourisme et de l’Artisanat a présenté un plan d’action pour le développement du tourisme à l’horizon 2030. L’objectif est de favoriser les flux touristiques, en particulier dans le sud du pays, de créer des emplois et de stimuler l’artisanat et la vente au détail.

L’agence de presse APS a rapporté que la ministre a déclaré à la commission de la culture, de la communication et du tourisme de l’Assemblée populaire nationale (APN) que le plan comprend la construction de stations thermales, l’encouragement des investissements dans l’industrie hôtelière et la stimulation des flux de touristes étrangers vers le Sahara en raison de la « demande croissante » de voyages d’aventure et d’exploration.

La stratégie devrait également faire découvrir aux visiteurs nationaux et internationaux les destinations côtières et les parcs naturels, ainsi que les sites historiques et religieux du sud de l’Algérie.

Le plan prévoit la mise à disposition de terrains afin d’augmenter la capacité d’hébergement dans dix nouvelles zones touristiques. En outre, des formations seront dispensées afin de créer une main-d’œuvre « de classe mondiale », tandis que les artisans bénéficieront de projets destinés à renforcer leurs compétences et leurs capacités, ainsi qu’à soutenir la vente et l’exportation de leurs produits.

