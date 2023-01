Algérie : Raccordement de 36 zones industrielles à l’électricité et au gaz d’ici fin juin 2023

Les travaux de raccordement de 36 zones industrielles en électricité et en gaz seront achevés avant la fin juin 2023, pour une enveloppe de près de 38 milliards de dinars, sur fond propre de Sonelgaz, a indiqué mercredi à Alger, le PDG du groupe public, Mourad Adjal.

Il a expliqué que « le financement du raccordement de six zones industriels, parmi les 50 zones prévues, a été pris en charge par le ministère de l’Industrie, et dont les travaux sont presque achevés, alors que 36 zones industrielles seront alimentées en électricité et en gaz grâce à un financement par anticipation de Sonelgaz sur fonds propres ». Une décision prise par le groupe afin d' »encourager les investisseurs à démarrer la réalisation de leurs projets, ce qui permettra de créer de la richesse, et de l’emploi ».

Le PDG du groupe public a, également, souligné que Sonlegaz a déjà réalisé le raccordement de la zone industrielle de Tama Zoura à Ain Temouchent, mais aussi celui de la localité de Tafraoui dans la wilaya d’Oran pour alimenter l’usine du constructeur automobile « Fiat ».

Il a fait savoir, en outre, qu’en plus des zones industrielles « des milliers de zones d’activités seront raccordées à l’électricité et au gaz, dans des délais raisonnables ».