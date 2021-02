Algérie: Retrait à distance du casier judiciaire

Le service de demande et de retrait à distance de la version électronique du casier judiciaire a été officiellement lancé lundi et a vu le retrait de « 160 bulletins » dès les premières minutes de sa mise en service, rapporte APS.

Lancé officiellement du siège de la Direction générale de la modernisation de la justice (Bir Mourad Rais), ce nouveau mécanisme, qui s’inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts visant à moderniser les services judiciaires et à simplifier les procédures d’obtention des documents judiciaires, en les fournissant à distance, permet au citoyen de demander et de retirer en ligne, la version électronique du casier judiciaire (Bulletin n3), a indiqué le directeur de l’Organisation et de la Prospection au ministère de la Justice, Moudjadj Mustapha qui a fait état de « 160 bulletins retirés lors des dix premières minutes » du lancement de ce service.