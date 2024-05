Algérie-Salon du tourisme : Des prix promotionnels sur la ligne Alger-Paris

La compagnie aérienne Tassili Airlines a annoncé mercredi des prix promotionnels « exceptionnels » pour la desserte Alger-Paris-Alger à partir de 24.000 Da/177 euros sur la période allant du 30 mai au 2 juin, coïncidant avec la tenue du salon international du tourisme et du voyage (SITEV24), prévu au Palais des expositions (Pins maritimes) à Alger.

Destinée à l’achat des billets aller-retour Alger-Paris-Alger « à partir de seulement 24 000 Da/177 € avec 30kg de bagage en soute et 10 kg en cabine avec catering « repas » compris dans le prix du billet », cette offre promotionnelle « exclusive est valable pour tout achat effectué entre le 30 mai et le 2 juin 2024, pour des voyages programmés entre le 8 et le 30 juin 2024 », précise la compagnie dans un communiqué.

L’achat des billets se fera soit au niveau du stand de la compagnie au SITEV sis au pavillon central ou bien sur le réseau de vente direct et agences agréées Tassili, ajoute-t-on de même source.

Le SITEV24, qui en est à sa 23e édition, « rassemblera des professionnels du tourisme du monde entier, offrant une plateforme idéale pour découvrir les dernières tendances et innovations du secteur », note la compagnie.

Filiale à 100% du Groupe Sonatrach, Tassili Airlines est une compagnie spécialisée dans le transport des professionnels des hydrocarbures, au service également du transport grand public domestique et international.