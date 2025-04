Algérie-Sonelgaz : Raccordement de 10 000 exploitations à l’électricité

Le groupe Sonelgaz prévoit de raccorder 10 000 exploitations agricoles au réseau électrique au cours de l’année 2025, après avoir achevé le raccordement d’environ 78 000 exploitations entre 2020 et février dernier, a indiqué le porte-parole de l’entreprise, Khalil Hedna.

Il a précisé, dans une déclaration à l’APS, que le programme de raccordement des exploitations agricoles au réseau électrique avance à «un bon rythme au niveau national. L’objectif de Sonelgaz est d’atteindre 10 000 exploitations agricoles raccordées en 2025», ajoutant que 1362 exploitations ont déjà été reliées entre janvier et fin février 2025.

Depuis le lancement de ce projet en 2020, environ 78 000 exploitations agricoles ont été raccordées à l’électricité, a rappelé le responsable, soulignant que ces «résultats positifs, qui contribuent in fine à la sécurité alimentaire, s’expliquent par l’organisation rigoureuse et l’engagement des employés de Sonelgaz, notamment via les directions de distribution réparties à travers tout le pays».

M. Hedna a rappelé que les directions des services agricoles des wilayas sont responsables de l’élaboration des listes des exploitations à raccorder, qui sont ensuite transmises aux directions locales de Sonelgaz, lesquelles réalisent d’abord les études techniques, avant d’entamer les travaux de raccordement qui comprennent le déploiement des lignes électriques, l’installation de transformateurs et d’autres équipements nécessaires. Dans le cadre de ce programme, les agriculteurs ne sont pas tenus de payer les frais de raccordement à l’avance à Sonelgaz, qui leur accorde une période de paiement échelonnée sur plusieurs mois, facilitant ainsi le lancement de leurs activités agricoles sans contrainte.