Algérie: Sonelgaz signe une convention de coopération avec GECOL

Le Groupe Sonelgaz et la société énergétique libyenne Général Electric Company (GECOL) ont signé dimanche à Alger une nouvelle convention de coopération élargissant ainsi la coopération entre les deux entités à la production, au transport et à la distribution d’électricité et de gaz, selon le P-dg de Sonelgaz, Chaher Boulekhras, nous apprend APS.

Lors d’un point de presse en marge de la cérémonie de signature en présence du représentant diplomatique de l’Ambassade de Libye en Algérie, Mohamed El-Jlidi, M. Boulekhras a fait savoir que cette nouvelle convention de coopération fait suite à celle précédemment paraphée entre les deux entreprises dans le domaine de la production, précisant que ce partenariat est désormais élargi au transport et à la distribution d’électricité et de gaz ainsi qu’aux énergies renouvelables et à l’aspect de la formation.

« Concernant le renouvelable, Sonelgaz dispose d’un capital expérience sur les projets réalisés en termes d’engineering, de maintenance et d’exploitation des centrales. Nous allons également développer cette coopération vers la formation et les services », a-t-il annoncé, soulignant que la crise sanitaire a aussi permis à Sonelgaz d’évaluer ses capacités de satisfaction des besoins nationaux et ceux des pays voisins dans le cadre de l’export d’énergie et de savoir-faire.

Selon le P-dg de Sonelgaz, la dynamique de coopération avec la Libye s’effectue dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant.

Il s’agit, a-t-il dit, d’exposer toutes les opportunités offertes et les intérêts communs aux deux entreprises.

« Dans les jours à venir, nous allons créer un groupe de travail efficace sur les différents domaines de coopération entre les deux entités. Ce groupe ouvrera à court terme sur une phase d’urgence et à moyen et long termes à travers une coopération durable », a détaillé M. Boulekhras.