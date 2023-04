Algérie-Stress hydrique : Le autorisations de forage de puits se comptent par dizaines de milliers

26 000 autorisations pour la réalisation de puits et forages agricoles ont été octroyées l’année dernière, a affirmé, le ministre algérien de l’Hydraulique Taha Derbal devant les députés.

Il s’agit du double des autorisations délivrées l’année précédente (13 000 en 2021 et 6000 en 2020), ce qui renseigne sur le besoin de renforcer les capacités d’irrigation pour les agriculteurs. «Les pouvoirs publics ont assuré toutes les facilités relatives à l’octroi des autorisations pour la réalisation des puits et forages agricoles», rassure le ministre en soulignant que le nombre d’autorisations ne cesse d’augmenter.

Des instructions ont été émises par les ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture afin d’examiner et traiter les demandes d’autorisation de forage et d’exploitation des puits dans des «délais ne dépassant pas 30 jours». La situation de stress hydrique que connaît le pays inquiète de plus en plus les agriculteurs dont les récoltes risquent d’être menacées si des alternatives ne sont pas trouvées aux systèmes d’irrigation classiques, souligne El Watan-dz.

Les eaux souterraines exploitées à hauteur de 35 et 40% il y a cinq ans, sont exploitées aujourd’hui à un taux de 60%. C’est dire l’urgence de renforcer les capacités d’irrigation en exploitant tous les moyens en présence. Le ministre a insisté, lors de son intervention, sur l’importance des projets de dessalement d’eau de mer et affirme que les travaux de réalisation de 5 stations d’une capacité de production de 300 000 m3/jour par le ministère de l’Energie suivent un «rythme soutenu» pour être réceptionnées à la fin 2024.