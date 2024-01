Algérie : Une délégation d’hommes d’affaires américains cherche à investir dans le pays

Une délégation d’hommes d’affaires et de PDG américains a conclu une visite de trois jours en Algérie, où ils ont discuté avec des ministres du lancement de projets dans plusieurs secteurs, conformément à une nouvelle loi sur l’investissement qui promet des facilités et des incitations aux investisseurs étrangers.

Selon les analystes, cette visite témoigne d’une revitalisation des relations politiques entre les États-Unis et l’Algérie.

Elle fait suite à un dialogue bilatéral qui s’est tenu au niveau militaire à Alger le mois dernier pour faire face à la menace terroriste au Sahel et au cours duquel l’Algérie a demandé à acheter des équipements militaires américains.

La délégation de 26 hommes d’affaires américains est dirigée par David Wilhelms, président du Conseil d’affaires américano-algérien (USABC).

Wilhelms a noté que les membres de la délégation américaine ont été « impressionnés par les changements que l’Algérie a connus ces dernières années au niveau des affaires et de l’investissement. Ils ont été encouragés à préparer de futurs projets dans le pays nord-africain et à transférer des technologies et des capitaux vers l’Algérie, a-t-il ajouté.

De son côté, Ismael Chikhoune, président-directeur général de l’US-Algeria Business Council (USABC), a déclaré que grâce à la nouvelle loi sur l’investissement adoptée récemment par le gouvernement algérien, les investisseurs américains « ont manifesté un intérêt, pour la première fois, pour l’investissement en Algérie ».

