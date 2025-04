Algérie : Vallourec reçoit un important avis d’attribution OCTG de Sonatrach

Vallourec, fournisseur de solutions tubulaires sans soudure de haute qualité, a reçu un avis d’attribution pour la fourniture de tubes OCTG (Oil Country Tubular Goods) à Sonatrach, la compagnie nationale algérienne de pétrole et de gaz.

Vallourec livrera des OCTG en acier au carbone filetés avec ses raccords premium VAM, reconnus comme le standard éprouvé pour le marché algérien. Les livraisons sont attendues en 2025 et 2026. Au total, l’opération devrait générer un chiffre d’affaires de plus de 250 millions de dollars pour Vallourec. Le renouvellement de ce partenariat a été rendu possible grâce aux solutions techniques de pointe de Vallourec et à ses solides performances opérationnelles dans la région depuis de nombreuses années.

Ces solutions seront fabriquées dans plusieurs usines de Vallourec au Brésil, en Chine, en France et en Indonésie. Cette présence mondiale permet à Vallourec de garantir des normes de qualité élevées et une chaîne d’approvisionnement flexible pour répondre aux exigences de SONATRACH.

Laurent Dubedout, Senior Vice President OCTG, Services et Accessoires a déclaré : « Cet avis d’attribution confirme le leadership de Vallourec en Afrique du Nord, une région clé pour nos solutions OCTG haut de gamme. La confiance continue de SONATRACH dans les connexions VAM®, basée sur des années de performance sur le terrain, souligne la valeur que nous apportons à ses projets. Grâce à notre empreinte industrielle mondiale, nous continuons à aider nos clients à optimiser leurs opérations de forage tout en maintenant les normes de qualité et de fiabilité les plus élevées ».

- Publicité-