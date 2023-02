Ali Kooli fait son Come-Back dans les affaires, chez la CIAT

Dirigée par Khaled Fakhfakh, la Compagnie internationale arabe de tourisme (CIAT) a tout récemment enregistré l’entrée dans son capital de l’ancien ministre des finances Ali Kooli, victime du courroux de Kais Saïed contre le ministère tunisien des finances, qui y a fait acquisition d’une partie du capital. Dans cette entreprise de gestion et d’exploitation de patrimoine touristique, on retrouve aussi l’ancien DG de la BNA Habib Gouider, en plus de Khaled Attia et de Khaled Fakhfakh qui était aussi président de la fédération tunisienne de l’hôtellerie.

Rappelons que la CIAT a été créée en mars 1983. Son capital actuel était alors de 14 millions de dinars. Elle a pour objet la création, l’acquisition, la construction, l’aménagement et l’exploitation de tous établissements à caractère touristique, la prise de décision ou d’intérêts dans toutes sociétés ou opérations quelconques par voie de fusion, apport, souscription, achat de titres ou de droits sociaux ou constitution de nouvelles sociétés.