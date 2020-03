Ali Nakai parle du Coronavirus, mais à sa manière

Sous le titre de « Résiliences.!!! », Ali Nakai, un ancien haut cadre de l’organisation patronale, évoque le Coronavirus. Mais à sa manière, et qui mérite, non seulement lecture, mais surtout réflexion :

Quand on aura résisté aux mensonges des politicards une décennie durant ,

Quand on aura fait front aux catastrophes naturelles et artificielles orchestrées saison après saison ,

Quand on aura supporté la platitude des chroniqueurs de radio et de télévision et esquivé leur saleté de salive jour et nuit ,

Quand on aura combattu jour après jour les inflations de prix et les mascarades d’élections “libres et transparentes ” ,

Quand on aura survécu aux braquages ,aux incivilités quotidiennes , à la folie meurtrière des automobilistes et aux tentations de la corruption ,

Quand on aura défié la médiocrité ambiante et composé avec le mal être dans le plus beau pays au monde ,

Quand on aura réussi à éviter les sourires sournois, les poignées de main tartufes, les embrassades hypocrites et les accolades mensongères ,

Corona virus serait un jeu d’enfants . !!!