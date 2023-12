Allemagne: Leverkusen reprend sa marche en avant contre Francfort (3-0)

Après deux matches nuls consécutifs, le Bayer Leverkusen a repris sa marche en avant dans le championnat d’Allemagne en dominant l’Eintracht Francfort 3-0, s’échappant en tête de la Bundesliga.

Avec 39 points sur 45 possibles, le Bayer Leverkusen réalise le quatrième meilleur départ en Bundesliga à ce stade de la saison, deux points de moins que le Bayern en 2013/14 sous les ordres de Pep Guardiola.

Le Bayer Leverkusen, tenu en échec par Dortmund (1-1) et à Stuttgart (1-1) lors des deux dernières journées, reste la dernière équipe invaincue en Bundesliga avec 12 victoires et trois matches nuls.

Les hommes de Xabi Alonso ont creusé un premier écart sur les poursuivants, puisque le Bayern et Leipzig comptent 32 points et Stuttgart 31.

- Publicité-