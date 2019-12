Allemagne – Résultats de la 13e journée

Résultats de la 13e journée du Championnat d’Allemagne de football:

vendredi

Schalke 04 – Union Berlin 2 – 1

samedi

Hoffenheim – Fortuna Dusseldorf 1 – 1

Hertha Berlin – Dortmund 1 – 2

Cologne – Augsbourg 1 – 1

SC Paderborn – RB Leipzig 2 – 3

Bayern Munich – Bayer Leverkusen 1 – 2

dimanche

M?nchengladbach – Fribourg 4 – 2

Wolfsburg – Werder Brême 2 – 3

lundi

Mayence – Eintracht Francfort 2 – 1

Classement: Pts J

1. M?nchengladbach 28 13

2. RB Leipzig 27 13

3. Schalke 04 25 13

4. Bayern Munich 24 13

5. Dortmund 23 13

6. Fribourg 22 13

7. Bayer Leverkusen 22 13

8. Hoffenheim 21 13

9. Wolfsburg 20 13

10. Eintracht 17 13

11. Union Berlin 16 13

12. Mayence 15 13

13. Werder Brême 14 13

14. Augsbourg 14 13

15. Dusseldorf 12 13

16. Hertha Berlin 11 13

17. Cologne 8 13

18. SC Paderborn 5 13

NB / Les 4 premiers sont qualifiés directement en Ligue des champions. Deux équipes allemandes entrent directement en Ligue Europa: soit le vainqueur de la Coupe et le 5e de la Bundesliga, soit les 5e et 6e de la Bundesliga (si le vainqueur de la Coupe est qualifié pour la C1). Une autre équipe (le 6e ou le 7e du championnat), passe par les qualifications de la Ligue Europa. Les deux derniers du championnat (17e et 18e) sont relégués en D2, le 16e dispute un barrage aller-retour avec le 3e de D2.