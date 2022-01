Alpha Hyundai Motor renforce et diversifie sa gamme SUV

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, démarre l’année 2022 avec une gamme variée des SUV de cinq modèles alliant sécurité, fiabilité et design, et ce en adéquation avec l’ensemble des attentes et budgets de la clientèle locale.

Fidèle à ses traditions depuis son arrivée en Tunisie depuis près d’une décennie, la marque sud-coréenne mise sur sa gamme SUV, en perpétuel développement depuis des années avec les nouvelles tendances et technologies. Une gamme qui prend un nouvel élan avec la boite vitesse automatique et les voitures écologiques ce qui a permis de changer l’avis d’une partie des acquéreurs habitués aux citadines.

« Nous avons choisi de diversifier notre gamme des SUV pour faciliter l’accès des clients tunisiens à ces segments. Nous continuons à adapter notre offre commerciale aux attentes d’une clientèle qui cherche une voiture sécurisante, spacieuse et imposante à un prix abordable », a déclaré monsieur Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

De Hyundai Venue à Hyundai Palisade : la saga des SUV

La gamme SUV commercialisée par Alpha Hyundai Motor englobe les modèles suivants :

Hyundai Venue : le multisegment Hyundai le plus charismatique à ce jour disponible à partir de 85950 DT (17600 $ pour le régime FCR) en boite vitesse manuelle (BVM) et boite vitesse automatique (BVA).

Hyundai Kona : le SUV surprenant avec une panoplie large de versions de motorisations : 1.0 Turbo (BVM, BVA N-LINE et BVA) et 1.6 Turbo (BVM et BVA N-LINE). Une richesse améliorée avec deux versions écologiques enracinées dans l’ADN du modèle (électrique & hybride). Ce modèle est commercialisé à partir de 93950 DT (22800 $ pour le régime FCR).

Hyundai Tucson : ce SUV plein de vie ne cesse de faire ses preuves et de surprendre depuis son entrée sur le marché tunisien. Avec les versions High Grade et Top Grade, le SUV incontournable est disponible à partir de 145 000 DT (28750 $ pour le régime FCR).

Hyundai Santa Fe : ce SUV se démarque avec audace et confirme sa position premium à travers l’ensemble de ses détails tout à l’extérieur comme l’intérieur. Avec une multitude de fonctionnalités, Hyundai Santa Fe est commercialisé à partir de 259950 DT (135 000 DT HT pour les agences de voyage et 44600 $ pour le régime FCR).

Hyundai Palisade : ce SUV remarquable, idéal pour la vie de famille, ne passe pas inaperçu grâce à un ensemble d’éléments à l’instar de son habitacle élégant, moderne et intuitif, prévu pour combler les besoins de chacun dans chaque rangée. Ce chef-d’œuvre est disponible à partir de 294950 DT (155 000 DT HT pour les agences de voyage et 48500 $ pour le régime FCR).

Avec une amélioration de 5% de sa part de marché (2020/2021), Alpha Hyundai Motor vise la consolidation de son positionnement comme acteur incontournable dans le segment des SUV en Tunisie. Un développement soutenu par les qualités techniques de ses véhicules en termes de sécurité, de design et de connectivité ainsi que le service après-vente de qualité et 5 ans garantie. Les véhicules et services Alpha Hyundai Motor sont disponibles dans 18 agences réparties sur l’ensemble des régions tunisiennes avec l’ambition d’atteindre 20 agences à la fin du premier trimestre 2022.