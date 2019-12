AMEA Power et TBEA remportent un marché solaire de 100 MW en Tunisie

Le consortium formé par TBEA Xinjiang New Energy Co Ltd et AMEA Power, basé à Dubaï, a remporté le projet d’une installation solaire de 100 MW en Tunisie suite à un appel d’offres international.

Le duo construira la centrale solaire sur un site à Kairouan et, une fois terminée, vendra l’électricité produite dans le cadre d’un accord d’achat d’électricité (PPA) de 20 ans avec la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG).

AMEA Power a noté que dans cet appel d’offres solaire particulier, le ministère tunisien de l’Industrie et des PME a attribué un total de 500 MW à différents soumissionnaires. Quelques jours auparavant, Scatec Solar, basée à Oslo, avait dévoilé qu’elle avait remporté trois projets totalisant 360 MW dans le cadre de l’appel d’offres.