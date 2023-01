Amélioration des indicateurs TIC en Tunisie

Selon les données nationales autant que les appréciations internationales, les indicateurs du secteur des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) en Tunisie se sont améliorés, encore que certains volets en particulier restent encore à la traine.

Des statistiques récentes publiées, en juin 2022, par le ministère des technologies de la communication et de l’économie numérique, ont montré que le nombre des abonnements au réseau téléphonique fixe et mobile est passé à 17 millions 144 mille contre 15 millions et demi en 2017. Ce chiffre était par contre 17 millions 304 mille en 2021.

La densité téléphonique totale fixe et mobile (ligne téléphonique par 100 habitants) a grimpé à 144,8 tandis que pour le mobile plus particulièrement, elle s’est élevée à 130,3.

Concernant l’Internet et l’Informatique, la capacité de la bande passante internationale de l’Internet est passée à 1210 Gb/s, contre 1110 Gb/s en 2021.

Les insuffisances se situent au niveau de la pénétration de l’Internet fixe malgré la généralisation de la couverture en infrastructure.

Ainsi, le nombre total des abonnements au réseau de l’Internet a atteint 11 millions 286 mille dont 14% pour l’Internet fixe et 86% pour l’Internet mobile.

Idem, en ce qui concerne la diffusion des signatures électroniques, marquant l’étendue de la confiance numérique. Le nombre de certificats de signature électronique valides est passé à 25 mille 693. Celui des sites de commerce électronique utilisant le e-dinar a atteint 340 en 2021.

Le nombre des opérations de paiement via l’Internet en local a atteint 2 millions 650 mille.

Le nombre des entreprises installées dans le parc technologique d’El Ghazala, spécialisé en TIC, à l’Ariana, a atteint 81 contre 79 en 2021.

Le pourcentage des étudiants dans les filières des TIC s’est élevé à 17,2% contre 15,3% en 2021, alors que le pourcentage des diplômés en TIC est passé à 15,3%, contre 14,7% en 2021 (environ 10 mille par an).

Plusieurs nouvelles applications numériques ont été introduites, dont l’application appelée « Identité mobile », obtenue jusqu’à présent par quelques 35 mille citoyens.

Sur le plan international, la Tunisie a amélioré son classement dans certains Index mondiaux. Elle s’est placée à la position 70 dans l’Index de l’Union internationale des télécommunications (UIT) relatif au développement mondial dans le domaine des TIC en 2022 sur 193 pays.

Elle a occupé le rang 83ème sur 132 pays, dans l’Indice Global des Connaissances (Global Knowledge Indice), devançant le Maroc au 85ème rang, l’Algérie au 111 rang, mais devancé par l’Egypte (53ème ).

Cet Indice établi par le PNUD mesure le rapport entre la qualité du capital humain et la capacité de construction de l’économie du savoir.

Performance régionale, la Tunisie a été classée première en Afrique du Nord et 4ème à l’échelle du continent africain, en matière d’Indice de développement du gouvernement électronique (E-gouvernement), en 2022. Elle a été classé 88ème sur 193 à l’échelle internationale. Cet Indice est établi par les Nations Unies.