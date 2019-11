L’Espérance de Tunis a battu le CS Hammam-lif (3-1), en match amical de football disputé dimanche au stade olympique d’El Menzah.

Fédi Ben Choug (29), Abderraouf Ben Gaith (37) et Kuame Bonso (71) ont inscrit les trois buts sang et or, tandis que Rabii Bouzid a réduit la marque à la 43e pour les Banlieusards du sud.