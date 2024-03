Amira à AM: Des médecins et des pharmaciens incarcérés pour avoir fait leur travail !

Dans une déclaration faite, ce vendredi 22 mars 2024 à Africanmanager , le président du Syndicat des Pharmaciens d’Officine de Tunisie, Naoufel Amira a annoncé que les pharmaciens vont protester devant les ministères de la santé et de la justice.

Amira a encore rappelé que six médecins et deux pharmaciens ont été arrêtés depuis fin janvier 2024.

« Un certain nombre de médecins et de pharmaciens soupçonnés de prescription et de vente de substances stupéfiante…Le pharmacien a délivré des médicaments conformément à un certificat médical(…) Ils sont poursuivis pour des faits s’inscrivant dans le cadre de leurs fonctions (…) Ce n’est pas leur faute et nous sommes surpris de les arrêter (…).

On rappelle que pour sa part, le conseil national de l’ordre des médecins à Tunis (CNOM), a appelé la libération de 5 médecins et 2 pharmaciens placés en détention préventive, sur fond d’accusation de trafic de psychotropes.