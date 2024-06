Ammar : Des efforts inlassables pour améliorer les prestations rendues aux expatriés

Le nombre des Tunisiens à l’étranger est estimé à plus de 1,8 million résidents de manière légale, soit 15 % de la population totale de la Tunisie, dont la plupart sont installés en Europe. Si les expatriés tunisiens sont connus pour leur appétence pour les investissements dans le béton, ils sont aussi des investisseurs potentiels dans divers secteurs d’activité, surtout lorsqu’il s’agit de la diaspora qualifiée.

C’est dans ce contexte que le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a souligné la nécessité de coordonner les efforts en vue d’améliorer les services rendus aux Tunisiens à l’étranger.

Lors d’une conférence de presse tenue, jeudi, au siège de son département, le ministre a appelé à aplanir les difficultés auxquelles font face les Tunisiens à l’étranger et à simplifier les procédures pour ceux qui souhaitent investir et lancer des projets en Tunisie.

« Les efforts entrepris par le ministère tout au long de l’année visent essentiellement à restaurer la confiance des Tunisiens établis à l’étranger », a-t-il assuré.

Ammar a également indiqué qu’un Forum national pour les compétences tunisiennes à l’étranger sera organisé les 7 et 8 août 2024, dans le cadre du renforcement des relations avec les Tunisiens à l’étranger, compte tenu de leur nombre important et des compétences qui sont les leurs.

Ce Forum sera l’occasion de sensibiliser les Tunisiens sur l’importance de leur rôle dans le développement du pays, a-t-il précisé, ajoutant que quelques 400 compétences tunisiennes ont fait part de leur volonté de participer à cet évènement.

Il a, en outre, annoncé que la Conférence des ambassadeurs aura lieu le 31 juillet prochain, afin d’entrevoir une série de solutions pratiques permettant d’améliorer les services rendus aux Tunisiens à l’étranger.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a démenti les informations sur la fermeture du consulat de Tunisie à Toulon, en France, ajoutant qu’un consulat a été ouvert à Montpellier.

Et d’annoncer que « trois autres consulats seront ouverts, dans les plus brefs délais, à Bologne (Italie), à Montréal et à Dubaï ».

Hausse de 4% des transferts des expatriés

Les transferts des Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) ont enregistré une hausse de 4% durant le 1er trimestre de l’année 2024 par rapport à la même période de l’année précédente.

Selon les données publiées par la Banque Centrale de Tunisie , le montant des transferts a atteint 1810 millions de dinars jusqu’au 31 mars 2024 contre 1738 millions de dinars durant la même période de l’année 2023.

Outre les recettes touristiques qui ont atteint 1225,8 millions de dinars, fin mars 2024, ces transferts ont permis de consolider les réserves de la Tunisie en devises qui ont dépassé à la fin de la semaine dernière les 23 milliards de dinars, soit l’équivalent de 106 jours d’importation.

Rappelons que les transferts des TRE ont dépassé au cours de l’année 2023 les 7 milliards de dinars, ce qui a permis d’accroître les réserves en devises et à couvrir 65% de la dette extérieure.

Selon l’Office des Tunisiens à l’Etranger (OTE), le nombre des tunisiens résidents à l’étranger est estimé à environ 2 millions.