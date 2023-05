Analyse boursière hebdomadaire pour la semaine du 15 au 19 mai 2023

Sous le signe de l’optimisme, l’indice de référence de la place de Tunis a terminé la semaine du 15 au 19 mai courant, sur une avancée de +2,2% à 8542,71 points, portant, ainsi, sa performance depuis le début de l’année à +5,3%.

Sur le front des échanges, les volumes ont été modestes, totalisant 23,8MDt, soit une enveloppe quotidienne de 4,7MDt. Ce volume ne tient pas compte de la transaction de bloc sur les droits de souscription de Monoprix (MONOPRIX DS 2023 -7/26). Cette transaction a porté sur une enveloppe de 1,3MDt.

Analyse des valeurs:

Le titre SIPHAT s’est retrouvé en haut du palmarès. L’action du laboratoire pharmaceutique étatique a affiché la meilleure

performance de la semaine, progressant de +18,3% à 4,140Dt, dans un flux quasi-nul.

? Le titre SOTUVER a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du verrier a signé une progression de +16,6% à 12,480Dt en drainant un volume de 1,45MDt sur l’ensemble de la semaine.

? CIL s’est retrouvé en lanterne rouge de la semaine. L’action du loueur a reculé de -28,3% à 19,000Dt, dans un volume d’échange quasi-nul.

? UIB a été la valeur la plus dynamique. L’action a drainé des capitaux de l’ordre de 3,2MDt, soit 13,4% du total volume transigé de la semaine.

Nouvelles du marché:

Les indicateurs d’activité des sociétés cotées au premier trimestre 2023 font ressortir une hausse de leur revenu global de 10,2% par rapport à la même période en 2022, pour se situer à 6 milliards de dinars contre 5,4 milliards de dinars. 50 sociétés sur 74 ont publié leurs indicateurs du premier trimestre 2023.

Dans le secteur financier, les 12 Banques cotées ont réalisé un produit net bancaire (PNB) cumulé de 1 652MDt durant le premier trimestre 2023, contre 1 446MDt sur la même période de l’année 2022, soit une progression de 14,2%.

Le revenu global net des 7 sociétés de Leasing cotées a augmenté de 2,8% durant le premier trimestre 2023 par rapport au même trimestre de 2022, pour atteindre 12,3MDt.

Les 6 compagnies d’Assurances cotées ont vu le montant global des primes émises atteindre 439MDt contre 432MDt, soit une légère progression de 1,7%.

Dans le secteur des Biens de Consommation, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a progressé de 8,1% pour atteindre 1 474MDt. Dans ce même secteur, les cinq concessionnaires automobiles ont vu leur chiffre d’affaires global progressé de 19% durant le premier trimestre 2023 pour se situer à 245MDt contre 206MDt au premier trimestre 2022.

Dans le secteur des Services aux Consommateurs, le chiffre d’affaires global des deux enseignes de la grande distribution cotées en Bourse (Monoprix et Magasin Général) a connu une hausse de 8,5% au premier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022, pour atteindre 399MDt contre 368MDt.

- Publicité-