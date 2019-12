Angleterre-Italie en amical le 27 mars à Wembley

L’Angleterre disputera un match amical contre l’Italie le 27 mars prochain à Wembley en vue de l’Euro 2020, a annoncé la fédération anglaise de football (FA) lundi.

La FA avait annoncé mi-novembre que les “Three Lions” recevront aussi le Danemark quatre jours plus tard, toujours à Wembley. En juin, l’Angleterre ira à Vienne affronter l’Autriche le 2 avant de recevoir la Roumanie le 7 dans un stade qui reste à préciser mais qui ne sera pas à Londres.

L’Euro 2020, dont les demi-finales et la finale se dérouleront à Wembley, l’Angleterre sera l’un des pays-hôte du groupe D dans lequel elle retrouvera la

Croatie qui l’avait battue en demi-finale du dernier Mondial, la République Tchèque, qui était dans son groupe de qualification, et l’équipe qui sortira de la voie C des barrages.

L’Italie, quadruple championne du monde mais qui n’a plus remporté l’Euro depuis 1968, figure comme pays-hôte dans le groupe A où elle affrontera la Turquie, la Suisse et le Pays de Galles.