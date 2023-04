Angola : 57 millions d’euros de Deutsche Bank pour une usine gigantesque

Deutsche Bank a clôturé une facilité de prêt de 57 millions d’euros (62,2 millions USD), garantie par l’agence italienne de crédit à l’exportation SACE et Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA), pour financer la plus importante usine de broyage de soja et de tournesol du continent.

L’entreprise italienne Andreotti Impianti intègre ce projet. Structure active dans la fabrication et la mise en service d’installations pour la production d’huiles et de graisses comestibles, elle exportera la technologie et les machines italiennes vers l’Angola.

L’entreprise privée angolaise Carrinho, évoluant dans l’industrie alimentaire, participera également à cette initiative.

Cette transaction marque le premier accord de prêt individuel finalisé dans le cadre de l’accord de crédit à l’exportation signé en mai 2019 entre la Deutsche Bank, la banque de développement de l’Angola et le ministère angolais des Finances.

C’est dans le cadre de cet accord tripartite que la Deutsche Bank s’était engagée à accorder un financement d’un milliard d’euros au secteur privé angolais.

La construction de cette usine prendra environ deux ans. Une fois opérationnelle, elle comptera parmi les plus importantes infrastructures de ce genre en Afrique.

» Ce site de production renforce la transition économique locale, encore dépendante de la production de matières premières, vers la création d’une activité de transformation alimentaire à plus forte valeur ajoutée. Cela permettra ainsi à l’activité économique locale de monter dans la chaîne de valeur et de réduire les importations alimentaires « , explique Werner Schmidt, responsable mondial de la Division Structured Trade & Export Finance de Deutsche Bank.