Le ministère du commerce a annoncé vendredi, l’annulation de la grève des boulangeries prévue les 23, 24 et 25, suite à la réunion tenue avec les représentants de Chambre nationale et les Chambres régionale des boulangeries.

Le ministère a annoncé également, que les deux parties ont convenu de former une commission technique mixte pour l’examen des points de litiges et étudier les préoccupations du secteur notamment, le recouvrement des dus des boulangeries auprès de l’Etat et la révision du cadre législatif et réglementaire organisant le secteur, selon le département du commerce.