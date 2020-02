Henchiri : “Le Coronavirus portera un coup très dur au tourisme” !

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété, le 30 janvier 2020, l’Etat d’urgence internationale après la propagation du coronavirus dans 18 pays en plus de la Chine. Selon le dernier bilan officiel, le virus aurait causé 361 décès en Chine, dont 56 durant les dernières 24 heures.

Depuis l’apparition du Coronavirus en Chine, le ministère de la Santé en Tunisie a élaboré un plan préventif contre ce virus en équipant les aéroports, les ports et les postes frontaliers, de caméras thermiques servant à identifier les cas suspects, et en prenant une série de précautions à l’égard des arrivées en provenance de Chine et des patients potentiels.

Jalel Henchiri, vice-président de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH) a affirmé que le mystérieux coronavirus continue de semer la panique chez les touristes de différents pays occidentaux et orientaux suite à la propagation rapide de ce dangereux virus.

Il précisé que la propagation de Coronavirus pèse lourdement sur le secteur mondial du tourisme, d’autant que cette épidémie a fait plusieurs morts en Chine et même ailleurs.

Dans une déclaration faite, ce lundi 3 février 2020 à l’hebdomadaire tunisien de langue arabe « Assabeh Ousboui », Henchiri a fait savoir que le secteur du tourisme est un secteur vital et en même temps très fragile, qui ne devrait pas être impacté par la guerre, le terrorisme, le déséquilibre social et essentiellement les épidémies à l’instar de ce nouveau virus mortel.

Le vice-président de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie a encore précisé que le marché chinois figure parmi les principaux marchés dans le monde, signalant à ce propos que le nombre de touristes de nationalité chinoise est de l’ordre de 150 millions personnes, ajoutant que plus de 40 mille touristes avaient visité la Tunisie.

Henchiri a, par ailleurs, indiqué que la Tunisie avait lancé un office de tourisme en Chine dont l’objectif escompté est d’attirer un grand nombre de touristes chinois.

Il a, en effet, affirmé qu’à l’instar de tous les pays, le secteur du tourisme sera dans doute en péril, en cas de décisions d’annulation de vols, car les touristes ont peur d’attraper le Coronavirus.

Coronavirus : Aucun cas de contamination…La Tunisie toujours sur le qui-vive !

Le directeur des soins de santé de base au ministère de la Santé, Chokri Hammouda a récemment déclaré que les mesures préventives engagées par le département de la santé au niveau des établissements sanitaires publics en prévention du Coronavirus, s’appliquent également sur les cliniques privées et les médecins de libre pratique.

Dans une déclaration à la TAP, Hammouda a indiqué que la Tunisie n’a enregistré aucune infection au Coronavirus parmi les voyageurs tunisiens ou étrangers, y compris ceux en provenance de Chine.

Il a ajouté qu’en plus de la tenue de réunions régulières du comité du suivi permanent du Coronavirus, le ministère assure le suivi du plan intégré qui a été développé dans l’objectif d’identifier les cas suspects, de traiter avec les patients potentiels et de mettre en œuvre le plan en question dans les différentes régions du pays.

Il a dans ce sens indiqué que plusieurs équipes du ministère se sont déplacées dans les régions afin de s’assurer de la bonne application des mesures de surveillance et de prévention contre le virus.

Hammouda a encore souligné que des études scientifiques récentes ont démontré que le Coronavirus “s’avère moins dangereux que ses prédécesseurs de la même espèce, ce qui explique, a-t-il dit, la non déclaration par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de l’état d’urgence sanitaire ou la suspension des voyage vers la Chine et de l’importation de marchandises chinoises, et ce, grâce aux mesures draconiennes déployées par la Chine pour endiguer la propagation de l’épidémie”, selon ses dires…

L’ambassade de Chine appelle la Tunisie à « ne pas exagérer les faits »

L’ambassade de la République populaire de Chine en Tunisie a appelé, dans un communiqué publié lundi, à ” ne pas exagérer les faits ” liés à la propagation du coronavirus dans certains pays du monde.

Selon l’ambassade, le coronavirus est moins meurtrier que d’autres virus tels que le H7N9, MERS, H5N1 et SRAS.

« En effet, jusqu’au minuit du 2 février, 17238 cas confirmés ont été découverts en Chine, avec un taux de mortalité d’environ 2,1% », précise-t-on de même source, alors que le taux de mortalité du SRAS en Chine en 2003 a atteint 7%.

A cet effet, elle a réaffirmé que le gouvernement chinois est « pleinement capable, et confiant pour vaincre l’épidémie à une date rapprochée, et continuera de renforcer la coopération avec la communauté internationale, en particulier l’OMS. » Et d’ajouter que « la Chine remercie également tous les pays amis dont la Tunisie ainsi que des organisations internationales pour leur solidarité et leur soutien précieux » .