La présidence du Gouvernement a annoncé, vendredi, l’annulation du confinement sanitaire obligatoire pour les Tunisiens revenus de l’étranger, qui seront plutôt soumis à l’auto-isolement pendant 14 jours sous suivi des services sanitaires.

D’autres mesures qui concernent les Tunisiens résidant à l’étranger (TRE) et les touristes ont aussi été annoncées, à l’issue de la réunion des Commissions scientifique et nationale de lutte contre le coronavirus, tenue le 10 juin 2020 et consacrée à l’examen des préparatifs pour l’ouverture des frontières prévue pour le 27 juin 2020.

Ces mesures concernent la suspension des vols de rapatriement prévus pour les 15, 16, et le 17 juin 2020, sous leur formule actuelle selon laquelle les TRE sont soumis au confinement sanitaire obligatoire dans un hôtel pendant une semaine, à leurs frais, suivie d’une deuxième semaine en auto-isolement.

La reprise de ces vols a été fixée pour jeudi 18 juin 2020, avec l’obligation pour les TRE de présenter un test PCR effectué dans le pays de départ datant de moins de 72 heures avant le vol.

S’agissant du tourisme, il a été décidé que les touristes qui viendront en Tunisie, suite à la décision d’ouverture des frontières à partir du 27 juin 2020, doivent également présenter le même test effectué dans leurs pays de résidence au maximum 72 heures avant le voyage et remplir une fiche sanitaire avant de quitter l’aéroport de départ. Cette fiche pourrait être remplie en ligne.

Ces touristes seront également soumis à une prise de température à leur arrivée aux aéroports tunisiens, avant de se déplacer, dans des groupes guidés, vers les hôtels dans des bus respectant les mesures du protocole sanitaire du tourisme tunisien.

Ils devront séjourner dans des hôtels appliquant le protocole sanitaire. Les groupes guidés des touristes seront autorisés à visiter les musées et les sites archéologiques, avec l’obligation de respecter le protocole sanitaire de chaque site.

L’Etat tunisien permettra, par ailleurs, au touriste d’effectuer un test PCR sur sa demande ou à la demande de son pays de résidence à partir du 6ème jour de son arrivée en Tunisie.