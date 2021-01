Appel à candidatures « Dar Sébastian fait son opéra »

Dans le cadre de ses programmes visant la promotion des artistes, le soutien à la création et la diversification des activités culturelles et artistiques, le Centre Culturel International de Hammamet (CCIH, Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts MMCA) organise, du 18 au 21 février, la manifestation » Dar Sébastian fait son opéra-2021 « .

Dans ce contexte le CCIH-MMCA invite les artistes et les porteurs de projets œuvrant dans le domaine de l’art lyrique et souhaitant participer à cette manifestation à remplir le formulaire sur le lien suivant : https://forms.gle/YSmAwvo5e1hwqTk39

Le Centre informe qu’il est également possible d’envoyer le dossier de candidature par la poste sous forme de courrier recommandé à l’adresse du CCIH :

Centre Culturel International de Hammamet – 97, avenue des Nations-Unies – Hammamet – 8050.

Le dossier doit comporter les pièces suivantes :

Présentation générale du projet (contenu et programme) en arabe et en français.

Lien vidéo (15mn au minimum).

Photographies à haute résolution (de l’artistes ou des artistes) pouvant être exploitées pour la promotion du spectacle sur les supports virtuels du CCIH – MMCA.

Court CV (curriculum vitae) en arabe et en français.

Le dernier délai de réception des dossiers de candidature est fixé au lundi 25 janvier 2021.

Tout dossier incomplet ou reçu au-delà de cette date ne sera pas pris en compte, précise la même source.

