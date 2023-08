Appel à contribution à la recherche de deux dangereux criminels

La Direction générale de la sûreté nationale a lancé un avis de recherche contre deux dangereux criminels, a rapporté, mardi 29 août Radio Mosaïque FM.

Il s’agit de Mohamed Ben Ali Salmi, né le 23 juillet 1993 et résidant à l’Ariana-Nord et Ghassen Ben Mohamed Sadok Bouomrine, né le 22 avril 1984 et habitant à Riadh Al Andalous (gouvernorat de l’Ariana).

Toute personne ayant des informations qui pourraient être utiles est appelée à en notifier les unités sécuritaires.

N° vert : 80 10 11 11

N° : 71 335 000

Garde nationale : 193

Police : 197