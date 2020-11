Appel à la vigilance sur l’autoroute A1 et A3 en raison d’un épais brouillard

La direction générale de la Garde nationale a appelé les usagers des autoroutes A1 et A3, à faire preuve de vigilance et respecter les signalisations, en raison d’un épais brouillard qui réduit la visibilité.La direction a précisé, dans un communiqué publié lundi, que ce brouillard est visible au niveau de l’autoroute A1 sur le tronçon allant de la gare de péage de Msaken (km 144), jusqu’au celle de Sfax (KM 236).Ce brouillard réduit également la visibilité au niveau de Sidi Salah/Skhira, soit du km 262 à Agereb au km 275 au niveau de Mahres, et au niveau de l’autoroute A3 (Tunis/Oued Zarga), du km 11 au niveau du péage de Mornaguia, au km 66 au niveau du péage Oued Zarga.La grade nationale a appelé dans ce cadre les usagers de la route à prendre les précautions nécessaires, à respecter la distance de sécurité, à ajuster la vitesse et utiliser les feux lors de leurs déplacements.Elle met à la disposition des automobilistes les numéros suivants en cas de besoin : 71960448/71963512.

