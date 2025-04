Abid appelle à exporter à forte V.A et à se renforcer sur les marchés local et international

Le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid, a appelé à conjuguer les efforts de toutes les parties prenantes, les structures administratives et professionnelles à exporter des services à forte valeur ajoutée et renforcer le positionnement des produits tunisiens sur le marché intérieur et international.

Lors des travaux de la treizième édition du Conseil national des services, tenue mardi, à Tunis, Abid a recommandé de prendre des décisions traduisant les principales orientations du pays et répondant à diverses attentes, selon les données publiées par le ministère à la suite de la réunion.

Le Conseil national des services (CNS) a été créé en tant que conseil consultatif auprès du ministère chargé du commerce en vertu du décret n° 417 du 16 février 2009. Le Conseil examine la réalité du secteur des services, diagnostique les évolutions internes et externes, contribue à l’élaboration des orientations politiques nationales dans le domaine du développement sectoriel, de la libéralisation, du développement des exportations et propose des réformes et des procédures pour développer la performance du secteur dans les différentes branches, notamment, le développement du cadre législatif et réglementaire, la réhabilitation du secteur, l’amélioration des systèmes de qualité, la facilitation de la reconnaissance mutuelle des certificats et des compétences, ainsi que la contribution à l’établissement d’un système statistique sur les indicateurs du développement du secteur, le suivi des programmes de réhabilitation du secteur des services dans ses différentes branches, et toutes les tâches relevant du cadre mandaté par le président du Conseil.

Au cours de la réunion, le ministre du Commerce a souligné l’importance du rôle joué par le Conseil national des services dans l’examen et le rapprochement des points de vue sur le secteur des services en tant que moteur pour le développement des exportations et l’exploration des marchés mondiaux, outre la discussion des différentes orientations stratégiques pour développer la performance du secteur, selon le communiqué du Ministère.

Les membres du Conseil ont présenté au ministre un certain nombre de propositions visant à développer le positionnement stratégique du secteur des services dans l’économie nationale et sa forte valeur ajoutée au niveau de la promotion de l’exportation et à améliorer sa compétitivité, ainsi que la proposition des études et des activités nécessitant une assistance technique qui pourraient être incluses dans la coopération technique, selon la même source.

La réunion a également permis d’examiner les documents de travail sur les mécanismes de soutien aux exportations de services et les exigences de transparence pour faciliter le commerce des services à la lumière des négociations avec l’OMC et du niveau d’avancement des négociations sur la libéralisation des services dans le cadre des deux conventions « COMESA » et « ZLECAF et la révision de la législation sur la réglementation des services d’agents immobiliers.

