Appel aux municipalités à assurer le contrôle nécessaire afin de respecter le protocole sanitaire dans les plages

-La porte-parole du ministère de la santé, Nissaf Ben Alaya, a appelé mardi les municipalités à respecter les mesures de distanciation physique au niveau des plages et de bien étudier les autorisations accordées pour les étals sur les plages en respectant la capacité disponible. Ben Alaya a précisé dans une déclaration au correspondant de la TAP à Bizerte, au terme de la réunion périodique du comité régional de lutte contre les catastrophes que le taux élevé des contaminations par le coronavirus impose cet été le respect du protocole sanitaire tout en poursuivant la campagne nationale de vaccination. Nissaf Ben Alaya souligné l’importance du dépistage précoce notamment pour les personnes âgées et la nécessité d’accroitre le rythme des campagnes de sensibilisation afin de respecter le protocole sanitaire. Des membres du comité de lutte contre les catastrophes ont exprimé leur crainte de voir un taux de contamination élevé notamment avec l’importante affluence vers les plages pendant l’été. Ils ont appelé à prendre les mesures de prévention nécessaire et assurer un contrôle ferme. Neuf délégations dans le gouvernorat de Bizerte ont été classées avec un taux « très dangereux » de contamination par le coronavirus.

