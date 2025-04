Un projet de loi organique pour l’ouverture d’un bureau du CESA à Tunis

Les commissions parlementaires de la santé et de l’éducation ont approuvé, ce vendredi, un projet de loi organique ratifiant une convention entre la Tunisie et le Conseil arabe des spécialités de santé (CESA) pour l’ouverture d’un bureau de coordination à Tunis.

Lors d’une séance conjointe, les représentants du ministère de la Santé ont expliqué que le CESA, rattaché à la Ligue des États arabes, vise à améliorer les services de santé dans le monde arabe en formant des spécialistes selon des normes internationales.

Ce bureau facilitera l’échange d’expertises et réduira la fuite des compétences médicales. Il renforcera également le rôle de la Tunisie et du Maghreb au sein du CESA et contribuera à rapprocher les systèmes académiques francophones et anglo-saxons.

Si plusieurs députés ont exprimé leur soutien à cette initiative, certains ont toutefois soulevé des préoccupations concernant les privilèges et immunités accordés au bureau et à son personnel.

Les représentants du ministère de la Santé ont tenu à rassurer que l’immunité n’est pas absolue et que le personnel devra respecter les lois tunisiennes. Ils ont également précisé que l’accord émane du ministère des Affaires étrangères et suit un cadre standard pour ce type de conventions.